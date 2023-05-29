В Тверской области провели вспашку почти на 60 000 гектаров

Хозяйства вступили в завершающую стадию посевных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба областного правительства, аграрии региона провели весновспашку на площади более 59,7 тыс. гектаров – это 83,6% от плана. Вспахано свыше 40 тыс. гектаров зяби. Также завершается сев яровых культур.

Задачи по подготовке и началу посевных работ были поставлены губернатором Игорем Руденей в марте текущего года.

По прогнозам, общая посевная площадь в регионе в этом году составит 445 тыс. гектаров – это на 8,2 тыс. гаектаров больше, чем в 2022-ом.

Яровыми культурами засеяно 88,2 тыс. гектаров – это 78,9% от запланированного. Зерновыми и зернобобовыми – 43,2 тыс. гектаров (87%). Из них на пшеницу приходится 13,1 тыс. гектаров (86%), на овес – 24,2 тыс. гектаров (82%), ячмень – 4,9 тыс. гектаров (177%), тритикале – 0,48 тыс. гектаров (35%), зернобобовые – 0,58 тыс. гектаров (140%). Однолетние травы посеяны на площади 15 тыс. гектаров (73%).

Яровой сев зерновых завершили в Андреапольском, Калязинском, Лесном, Спировском, Фировском, Ржевском, Сандовском и Торопецком округах и районах. Более чем на 80% от плана сев проведен в Бежецком, Весьегонском, Зубцовском, Кесовогорском, Кимрском, Конаковском, Оленинском, Рамешковском, Селижаровском, Сонковском, Кашинском округах и районах.

Картофель в Тверской области посажен на площади 10,8 тыс. гектаров – план выполнен на 75,8%. Завершили посадку в 11 муниципалитетах: Андреапольском, Бельском, Весьегонском, Жарковском, Краснохолмском, Рамешковском, Селижаровском, Сонковском, Оленинском, Зубцовском, Западнодвинском округах. Наибольшие площади посажены в Старицком (1516 гектаров), Сандовском (808,7 гектаров), Ржевском округах (504,7 гектаров), Калининском (1308 гектаров) и Бежецком районах (983 гектаров).

Завершается сев кукурузы на силос. На текущий момент засеяно 5 653 гектаров - 79% от плана.