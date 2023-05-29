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НовостиОбщество29 мая 2023 8:38

В Тверской области пожарная опасность сохранится до 30 мая

В муниципалитетах продолжает действовать запрет на посещение лесов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В западных районах Тверской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В западных районах Тверской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По данным Тверского гидрометцентра, с 29 по 30 мая в западных районах Тверской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем, 29 мая, воздух прогреется до +23 градусов, ночью +4... +9. Возможен небольшой дождь. Во вторник до +20 градусов.

Напомним, что с 25 мая в 32 муниципальных образованиях региона снято ограничение на посещение лесов гражданами и въезда в них транспортных средств.

В шести муниципальных образованиях: Андреапольском, Западнодвинском, Жарковском, Нелидовском, Конаковском и Торопецком запрет продолжает действовать.

Будьте внимательны, соблюдайте правила безопасности.