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НовостиОбщество29 мая 2023 8:13

Вода в местах отдыха жителей Твери оказалась грязной

Безопасно купаться и загорать можно только на карьерах в Константиновке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Безопасно купаться и загорать можно только на карьерах в Константиновке

Безопасно купаться и загорать можно только на карьерах в Константиновке

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Роспотребнадзор по Тверской области в преддверии пляжного сезона проверил качество воды и почвы в местах отдыха жителей Твери. Специалисты пришли к неутешительному выводу.

Качество воды в местах массового отдыха населения, а именно: в Волге на набережной Афанасия Никитина (городской пляж), Тьмаке в поселке Первомайский, Тверце в зона отдыха у Тверецкого моста - не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

- Пробы воды, отобранные в Волге, также не удовлетворяли требованиям по паразитологическим показателям, - уточняют в ведомстве.

Пробы почвы в указанных местах также не удовлетворяли требованиям по микробиологическим показателям.

Пригодными и безопасными для отдыха горожан оказались только карьеры в Константиновке. И вода, и почва там соответствуют санитарным требованиям.