СК выясняет обстоятельства гибели женщины при пожаре в Тверской области

Пожар произошел в поселке Редкино Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти женщины 1972 года рождения. Тело погибшей было обнаружено при тушении пожара в поселке Редкино.

На место ЧП выезжал следователь, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.