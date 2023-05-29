У жителя Тверской области из-за психического заболевания забрали водительские права Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Сандовского района установлено, что у местного жителя, страдающего психическим заболеванием имеется водительское удостоверение. Мужчина при этом состоит на учете в медицинском учреждении.

В связи с угрозой безопасности дорожного движения прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о прекращении права гражданина на управление транспортным средством.

Требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.