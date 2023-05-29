Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 6:15

У жителя Тверской области из-за психического заболевания забрали водительские права

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
У жителя Тверской области из-за психического заболевания забрали водительские права

У жителя Тверской области из-за психического заболевания забрали водительские права

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Сандовского района установлено, что у местного жителя, страдающего психическим заболеванием имеется водительское удостоверение. Мужчина при этом состоит на учете в медицинском учреждении.

В связи с угрозой безопасности дорожного движения прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о прекращении права гражданина на управление транспортным средством.

Требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.