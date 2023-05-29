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НовостиСпорт29 мая 2023 6:02

Жених и невеста, пионер и Царевна-лягушка приняли участие в велофестивале "Навстречу лету-2023" в Твери

Велопробег состоялся 28 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Велофестиваль "Навстречу лету-2023" прошел в Твери Фото: vk.com/veloparadtver/Александр Головкин

Велофестиваль "Навстречу лету-2023" прошел в Твери Фото: vk.com/veloparadtver/Александр Головкин

28 мая в Твери состоялся велофестиваль "Навстречу лету-2023". Спортивное мероприятие ежегодно проводится по инициативе "ВелоТвери".

В 11:45 колонна велосипедистов собралась у памятника Афанасию Никитину и проследовала по городу. Маршрут проходил по набережной Афанасия Никитина, Старому Волжскому мосту, улице Советской, Тверскому проспекту, Новому Волжскому мосту по набережной и снова через Старый Волжский мост в Городской сад.

Участники креативно подошли к выбору костюмов Фото: vk.com/veloparadtver/Сергей Смусь

Участники креативно подошли к выбору костюмов Фото: vk.com/veloparadtver/Сергей Смусь

В Горсаду состоялось торжественное открытие, концерт и прошли соревнования. В этом году, как и в прошлые, участники креативно подошли к выбору костюмов. В велопробеге принимали участие женихи и невесты, пионеры, Царевна-лягушка. Девушки украшали велосипеды цветами и шарами, а некоторые прокатились по городу с домашними питомцами.

Некоторые прокатились с домашними питомцами Фото: vk.com/veloparadtver/Сергей Смусь

Некоторые прокатились с домашними питомцами Фото: vk.com/veloparadtver/Сергей Смусь

Фотографии с велофестиваля опубликованы в группе организаторов.