В Твери по Волге плыл лось Фото: vk.com/news69/Серега Каталымов

Днем, 28 мая, в центре Твери по Волге плыл лось. Дикое животное с катера заметили очевидцы.

Лось плыл по течению Волги около Речного вокзала.

- Хорошо плывет. Рога только пробиваются. Ну, удачного плавания, - прокомментировал автор. Видео было опубликовано в группе "News69".

На плавсредство и видеосъемку лось никак не отреагировал и продолжил плыть.

Жители за лося сильно переживали, делились видео в чатах и телеграм-каналах.

Позже очевидцы на берегу сообщили, что лось переплыл Волгу, доплыл до пристани у Тверцы, вышел на берег за церковью и скрылся в кустах.