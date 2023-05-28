За три месяца 2023 года в Тверской области родились 2 154 человека

С начала года в Тверской области родились 2 154 человека Фото: Иван ВИСЛОВ

Тверьстат опубликовал статистику по естественному движению населения с января по март 2023 года.

С начала года в Тверской области родились 2 154 человека, умерли - 4 996. Естественная убыль населения составила 2 842 человека. В сравнении с 2022 годом показатель заметно снизился. За аналогичный период прошлого года умерло 6 940 человек.

Стали чаще умирать дети в возрасте до одного года. В 2023 году умерло 20 детей, на пять больше, чем годом ранее.

Женятся в Верхневолжье реже, чем разводятся. С января по март зарегистрирован 1 201 брак и 1 288 разводов. В прошлом году жители региона охотнее создавали семьи, заключив 1 304 брака. Разводов было меньше - 1 221.