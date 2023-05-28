В Перинатальном центре в Твери спасли пациентку с редкой акушерской патологией

В Перинатальном центре спасли пациентку с редкой акушерской патологией Фото: vk.com/perinatalniicentr

В Перинатальном центре имени Бакуниной в Твери спасли пациентку с разрывом матки в родах. Случай произошел в период длительных майских праздников.

- Пациентка поступила в центр с подозрением на редкую акушерскую патологию - разрыв матки в родах. В современном акушерстве разрыв матки случается в основном при наличии рубца после кесарева сечения или после удаления миоматозных узлов. В нашем случае разрыв матки был атипичным - разрыв случился без наличия рубца с рождением плода и плаценты в забрюшинное пространство, что само по себе является казуистикой. Вовремя диагностированная патология позволила спасти жизнь матери, - рассказали специалисты в группе Перинатального центра в соцсети.

С ребёнком на момент рождения было все хорошо, его осмотрел педиатр и унёс в детское отделение.

Женщина была прооперирована с привлечением общего хирурга, сердечно-сосудистого хирурга.

- До момента госпитализации в Перинатальный центр пациентка осматривалась в других больницах и диагноз начавшегося разрыва матки не был установлен, хотя клиническая картина происходившего с женщиной позволяла это сделать, - отмечают в центре.

В настоящий момент здоровью женщины ничего не угрожает.