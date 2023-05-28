В Старицком округе простятся в погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Беспаловым

Евгений Беспалов погиб 17 марта 2023 года Фото: st-vestnik.ru

29 мая в Станционном Доме культуры в Старице простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Беспаловым. Траурная церемония начнется в 11:00.

Похороны пройдут на гражданском кладбище деревни Черничено в 12:30.

Как сообщает газета "Старицкий вестник", боец ЧВК "Вагнер" Евгений Беспалов погиб 17 марта 2023 года. Награжден посмертно медалью "За отвагу", Черным Крестом Вагнера.

Соболезнования выражает администрация Старицкого муниципального округа.