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НовостиПолитика28 мая 2023 15:34

В Старицком округе простятся в погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Беспаловым

Похороны состоятся 29 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Евгений Беспалов погиб 17 марта 2023 года Фото: st-vestnik.ru

Евгений Беспалов погиб 17 марта 2023 года Фото: st-vestnik.ru

29 мая в Станционном Доме культуры в Старице простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Беспаловым. Траурная церемония начнется в 11:00.

Похороны пройдут на гражданском кладбище деревни Черничено в 12:30.

Как сообщает газета "Старицкий вестник", боец ЧВК "Вагнер" Евгений Беспалов погиб 17 марта 2023 года. Награжден посмертно медалью "За отвагу", Черным Крестом Вагнера.

Соболезнования выражает администрация Старицкого муниципального округа.