В Старицком округе простятся в погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Беспаловым

Евгений Беспалов погиб 17 марта 2023 года Фото: st-vestnik.ru
29 мая в Станционном Доме культуры в Старице простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Беспаловым. Траурная церемония начнется в 11:00.
Похороны пройдут на гражданском кладбище деревни Черничено в 12:30.
Как сообщает газета "Старицкий вестник", боец ЧВК "Вагнер" Евгений Беспалов погиб 17 марта 2023 года. Награжден посмертно медалью "За отвагу", Черным Крестом Вагнера.
Соболезнования выражает администрация Старицкого муниципального округа.