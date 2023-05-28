Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2023 13:03

339 жителей Тверской области проходят бесплатное переобучение

Большая часть заявок поступает от молодых мам
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
339 жителей Тверской области проходят бесплатное переобучение

339 жителей Тверской области проходят бесплатное переобучение

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Тверской области продолжают получать профессиональное и дополнительное профессиональное образование в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». С начала 2023 года 339 человек начали обучение.

За первые пять месяцев года на обучение записались 152 молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и 50 незанятых женщин, воспитывающих детей в возрасте до семи лет.

Также заявки подали 38 человек в возрасте более 50 лет, 32 безработных жителя региона и один работник под риском увольнения.

Чаще всего для обучения выбирают программы: управление персоналом, бухгалтерский и налоговый учет коммерческого предприятия, специалист по рекламе в социальных сетях (SMM-менеджер, таргетолог, копирайтер), графический дизайн с нуля до первых проектов, психолог-консультант и другие. Всего доступно более 200 программ по востребованным в регионе компетенциям.

Обучение проводится дистанционно в обучающих центрах Томского государственного университета и очно в тверском РАНХиГСе.

Чтобы пройти бесплатное переобучение необходимо подать заявление на портале «Работа в России», в разделе «Пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

С мая бесплатно получить новые компетенции могут также участники СВО и члены семей погибших участников СВО.