339 жителей Тверской области проходят бесплатное переобучение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Тверской области продолжают получать профессиональное и дополнительное профессиональное образование в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». С начала 2023 года 339 человек начали обучение.

За первые пять месяцев года на обучение записались 152 молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и 50 незанятых женщин, воспитывающих детей в возрасте до семи лет.

Также заявки подали 38 человек в возрасте более 50 лет, 32 безработных жителя региона и один работник под риском увольнения.

Чаще всего для обучения выбирают программы: управление персоналом, бухгалтерский и налоговый учет коммерческого предприятия, специалист по рекламе в социальных сетях (SMM-менеджер, таргетолог, копирайтер), графический дизайн с нуля до первых проектов, психолог-консультант и другие. Всего доступно более 200 программ по востребованным в регионе компетенциям.

Обучение проводится дистанционно в обучающих центрах Томского государственного университета и очно в тверском РАНХиГСе.

Чтобы пройти бесплатное переобучение необходимо подать заявление на портале «Работа в России», в разделе «Пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

С мая бесплатно получить новые компетенции могут также участники СВО и члены семей погибших участников СВО.