В Тверской области прошло посвящение в Георгиевцы Фото: ПТО

В Храме Покрова Пресвятой Богородицы села Тургиново Калининского района состоялось посвящение в «Молодежный Георгиевский Союз» Тверской области. В ряды Георгиевского отряда вступил 51 школьник из Тургиновской школы Калининского района, Ново-Ямской и Луковниковской школ Старицкого района, а также школы №34 Твери.

Ребята торжественно приняли присягу, получили удостоверения и знаки Георгиевца затем возложили цветы к памятнику воинов, погибших при освобождении села от немецко-фашистских захватчиков.

Молодежная организация «Молодежный Георгиевский Союз» Тверской области была создана в 2004 году на базе Тургиновской школы. Она состоит из Кадетского корпуса им. вице-адмирала В. А. Корнилова и Дружины сестер милосердия им. Е. М. Бакуниной.

В отрядах и общинах Георгиевцев насчитывается порядка 200 человек. Всего за время существования георгиевскую подготовку прошло более тысячи человек.