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НовостиОбщество28 мая 2023 7:51

Игорь Руденя поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов пограничной службы

День пограничника отмечается 28 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов пограничной службы

Игорь Руденя поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов пограничной службы

Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов пограничной службы. Праздник отмечается 28 мая.

- 105 лет назад, в 1918 году был издан декрет об учреждении Пограничной охраны. Отмечая эту знаменательную дату, мы чествуем сильных и мужественных людей, которые во все времена первыми вставали на пути врага, надежно защищали рубежи нашего Отечества. В истории России, в памяти нашего народа навсегда останется подвиг героев-пограничников, бесстрашно принявших бой 22 июня 1941 года, проявивших верность долгу, беспримерную стойкость и отвагу. Сегодня воины погранслужбы, равняясь на поколение победителей, выполняют сложные задачи по охране самой протяженной в мире государственной границы, вносят достойный вклад в борьбу с нацизмом в ходе специальной военной операции, - отметил Игорь Руденя и пожелал военнослужащим здоровья и новых успехов на благо укрепления безопасности и суверенитета России.