Житель Твери похитил из магазина средства личной гигиены

Полиция задержала подозреваемого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Заволжского отдела полиции в Твери обратилась администратор одного из сетевых магазинов и сообщила о краже товаров личной гигиены на сумму 3500 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили, что кражу совершил неработающий ранее судимый 26-летний местный житель. В торговом зале магазина мужчина сложил в сумку шампуни, дезодоранты, кондиционеры для волос и, не расплатившись, покинул торговую точку. Похищенное мужчина планировал продать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.