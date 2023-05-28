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НовостиПроисшествия28 мая 2023 7:46

Житель Твери похитил из магазина средства личной гигиены

Похищенное он планировал продать, но не успел
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Заволжского отдела полиции в Твери обратилась администратор одного из сетевых магазинов и сообщила о краже товаров личной гигиены на сумму 3500 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили, что кражу совершил неработающий ранее судимый 26-летний местный житель. В торговом зале магазина мужчина сложил в сумку шампуни, дезодоранты, кондиционеры для волос и, не расплатившись, покинул торговую точку. Похищенное мужчина планировал продать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.