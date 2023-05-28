29 мая выпускники Твери напишут первый обязательный ЕГЭ по русскому языку

Выпускники Твери готовятся к экзаменам по обязательным предметам Фото: Виктория ТУШКОВА

Выпускники Твери готовятся к экзаменам по обязательным предметам. 29 мая они напишут ЕГЭ по русскому языку.

В областной столице подготовлено 13 пунктов проведения экзаменов, расположенных на базах муниципальных общеобразовательных учреждений. В ЕГЭ примут участие 2174 выпускника школ города, из них 1954 выпускника из муниципальных общеобразовательных учреждений и 220 - из частных и государственных образовательных учреждений.

Далее, 1 июня, состоится ЕГЭ по математике профильного и базового уровней. 5 июня - история и физика, 8 июня - обществознание, 13 июня - иностранные языки (за исключением раздела «Говорение») и биология. 16 и 17 июня выпускники будут сдавать иностранные языки, раздел «Говорение», 19 и 20 июня – информатику (КЕГЭ).

Основной этап единого государственного экзамена завершится 20 июня.