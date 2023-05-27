На территории военной части в Мигалово построят храм в честь иконы «Благодатное Небо»

Крест на месте строительства храма. Фото: Тверская епархия

26 мая митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятил крест на месте будущего строительства храма. Об этом сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Возведение церкви приурочено к 80-летию12-й военно-транспортной авиационной дивизии и 196-го военно-транспортного авиационного полка.

Икона Божией Матери «Благодатное Небо» является главной святыней 12-й военно-транспортного авиационного полка. Она находится в домовом храме на территории авиагородка в Мигалово.