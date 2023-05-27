Компании из Тверской области принимают участие в выставке «CTT EXPO-2023»

Один из тверских стендов выставки. Фото: ПТО

Тверские компании принимают участие в выставке строительной техники и технологий России «CTT EXPO-2023», которая завершается в международном выставочном центре «Крокус-Экспо». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Здесь экспонируются ведущие компании на рынке строительной и специальной техники, оборудования и запасных частей, инновационных технологий в строительстве.

Тверскую область на выставке представили производители специальной техники «Тверской экскаватор» и «Эксмаш», дизель- и бензогенераторных станций «Динакор», а также автокомпонентов «Прамо-Электро».

Также сообщается, что изделия предприятий «Лихославльский радиаторный завод» и «Элтра-Термо» установлены на автомобильной, пассажирской и специальной техники всех ведущих производителей.