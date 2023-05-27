С берегов Селигера в Тверской области вывезли 1,5 тонны отходов

Волонтеры убирали мусор на берегах Селигера. Фото: ПТО

27 мая, в преддверии Всемирного дня окружающей среды, прошел экологический марафон по уборке прибрежной части озера Селигер на территории государственного природного заказника Троеручица в Осташковском округе. Его участниками стали более 70 активистов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии по Тверской области совместно с Администрацией Осташковского городского округа.

В рамках акции волонтерами было очищено около 5 км береговых линий в местах традиционного летнего туристического кемпинга от базы отдыха «Селигерские зори» в районе деревни Жар до озера Святица. Региональным оператором «ТСАХ» вывезено более 1,5 тонны отходов.