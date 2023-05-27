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НовостиПроисшествия27 мая 2023 12:53

Серия краж из пункта выдачи маркетплейса раскрыта в Тверской области

Воровку вычислили по камерам наблюдения
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Фото: Светлана Макеева

В Бологовском районе сотрудники полиции разыскали 24-девушку, подозреваемую в серии краж из пункта выдачи маркетплейса.

Как сообщили в региональном УМВД, вполицию поступили заявления от сотрудников пунктов выдачи по поводу краж. Ущерб в каждом случае составил от 6 до 11 тысяч рублей.

Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения. В поле зрения оперативников попала девушка, которая в течение двух недель регулярно приходила в торговые точки за заказом и оформляла возврат после примерки.

24-летняя неработающая жительница ЗАТО Озёрный целенаправленно посещала пункты выдачи заказов и под видом примерки подменяла заказ старыми вещами, после чего оформляла возврат покупки. Добычей злоумышленницы стали кроссовки, одежда и портативная акустика.

В полиции злоумышленница созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Максимальное наказание, которое может грозить девушке - два года лишения свободы.