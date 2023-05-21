Житель Твери забыл в такси планшет и был вынужден обратиться в полицию

Молодой человек обратился в полицию, в итоге кража раскрыта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25-летний житель Твери, возвращаясь ночью домой, забыл в такси свой планшет стоимостью 15000 рублей. Самостоятельно вернуть девайс не получилось, пришлось обращаться в полицию. В итоге это вылилось в уголовное дело.

Сотрудники полиции установили местонахождение и личность подозреваемого в краже планшета. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Конаковского района.

Пресс-служба областного УМВД сообщила, что этот мужчина сознался в содеянном. Он рассказал в полиции, что забрал себе планшет после того как пассажир, выходя из машины такси оставил девайс в салоне авто. Украденный планшет фигурант продал неизвестному лицу, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.