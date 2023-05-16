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НовостиОбщество16 мая 2023 15:12

С начала года продукты в Тверской области подорожали на 3,1%

Овощи-фрукты выросли в цене на 33,4%
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года (с января по апрель 2023 года) продукты в Тверской области подорожали на 3,1%, сообщает Тверьстат.

Больше всего выросли в цене овощи-фрукты (включая картофель) - на 33,4%. Из них: овощи подорожали на 53,2%, фрукты и цитрусовые – на 21,7%, картофель – на 8,6%.

От 2,2% до 5,0% прибавили в цене: мороженое, алкогольные напитки, общественное питание, яйца, сахар, безалкогольные напитки.

На 0,5% – 1,9% выросли цены на: хлебобулочные изделия, мясные консервы, масла, овощные консервы.

Подешевели на 2,6% – 6,4% фруктово-ягодные консервы, мясо, кофе, мясо птицы, крупа и бобовые, макаронные изделия.

На 0,2% – 2,2% стали дешевле: молоко, рыбопродукты, сыр, колбасные изделия, творог, чай.