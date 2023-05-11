Объект готов на 99% Фото: администрация Твери

11 мая глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал строительство детского сада в "Южном".

Строительство учреждений дошкольного образования проходит в Твери в рамках национального проекта «Демография». Новый трехэтажный детский сад на бульваре Гусева оснащен современным оборудованием и рассчитан на 190 воспитанников.

Объект готов на 99%.

- Здание подключено ко всем коммуникациям, проведены внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Завершаются работы по монтажу освещения, электрооборудования и слаботочных систем, укладке газона, размещению учебного оборудования и уборке помещений, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

- В настоящее время на объекте завершаются все работы, подрядчик устраняет последние замечания и через несколько недель все будет готово к открытию, - отметил Алексей Огоньков.