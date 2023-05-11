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НовостиОбщество11 мая 2023 15:40

В Тверской области волонтеры раздали 80 тысяч Георгиевских ленточек

Акция охватила все муниципальные образования региона
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Волонтеры раздали 80 тысяч Георгиевских ленточек

Волонтеры раздали 80 тысяч Георгиевских ленточек

Фото: ПТО

В Тверской области завершилась Всероссийская акция «Георгиевская лента». В муниципалитетах региона волонтеры раздали свыше 80 тысяч лент - символов Великой Победы.

- За 18 лет проведения акции Георгиевская лента стала одним из главных символов единства, мужества и доблести нашего российского народа. В наше время Георгиевская лента олицетворяет поддержку наших бойцов, которые достойно и успешно решают поставленные задачи по уничтожению нацизма в рамках специальной военной операции, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Георгиевские ленточки раздавались на патриотических митингах, торжественных шествиях и на улицах городов. Волонтёры рассказывали жителям региона об истории этого символа и правилах его ношения.