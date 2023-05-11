В Тверской области волонтеры раздали 80 тысяч Георгиевских ленточек

Волонтеры раздали 80 тысяч Георгиевских ленточек Фото: ПТО

В Тверской области завершилась Всероссийская акция «Георгиевская лента». В муниципалитетах региона волонтеры раздали свыше 80 тысяч лент - символов Великой Победы.

- За 18 лет проведения акции Георгиевская лента стала одним из главных символов единства, мужества и доблести нашего российского народа. В наше время Георгиевская лента олицетворяет поддержку наших бойцов, которые достойно и успешно решают поставленные задачи по уничтожению нацизма в рамках специальной военной операции, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Георгиевские ленточки раздавались на патриотических митингах, торжественных шествиях и на улицах городов. Волонтёры рассказывали жителям региона об истории этого символа и правилах его ношения.