В Тверской области 11 мая коронавирусом заразились 33 человека

Пандемия закончилась. Фото: ПТО

По данным на 11 мая коронавирусом в регионе заразились 33 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 196 074 человека. 191 740 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 547 837, в том числе за последние сутки – 457.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.