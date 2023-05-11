В Тверской области 11 мая коронавирусом заразились 33 человека

Пандемия закончилась.
Фото: ПТО
По данным на 11 мая коронавирусом в регионе заразились 33 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 196 074 человека. 191 740 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 547 837, в том числе за последние сутки – 457.
2774 человека скончались.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.