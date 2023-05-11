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НовостиОбщество11 мая 2023 14:44

В Тверской области 11 мая коронавирусом заразились 33 человека

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Пандемия закончилась.

Пандемия закончилась.

Фото: ПТО

По данным на 11 мая коронавирусом в регионе заразились 33 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 196 074 человека. 191 740 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 547 837, в том числе за последние сутки – 457.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.