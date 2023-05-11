В Твери завершается благоустройство пешеходной зоны на бульваре Ногина Фото: администрация Твери

В Твери завершается благоустройство пешеходно-торговой зоны на бульваре Ногина. Рабочие проводят армирование опалубки чаши фонтана, затем зальют ее бетоном и приступят к монтажу насосного оборудования. Работы планируется завершить до конца мая.

- На территории прогулочной зоны уже установлены скамейки и дополнительные опоры уличного освещения, уложена брусчатка, высажены пятнадцать кленов, - сообщили в администрации Твери.

Напомним, с прошлого лета на территории работает крытый павильон и отдельные торговые палатки. В ближайших планах - оборудование зон отдыха для горожан, установка перголы и размещение социальных рядов.