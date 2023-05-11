В правительстве Тверской области одобрено создание гостиничного комплекса в Конаковском районе

На заседании президиума областного правительства. Фото: ПТО

11 мая Губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума областного правительства. Рассмотрены вопросы градостроительной деятельности, в том числе реализация проекта по созданию круглогодичного гостиничного комплекса в поселке Новозавидовский Конаковского района.

На заседании президиума одобрены изменения в правила землепользования и застройки поселка для того, чтобы можно было реализовать этот инвестпроект.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, он включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона.

Возле деревни Тешилово, которая расположена на окраине поселка на берегу реки Шоши, планируется строительство пятизвездочного гостиничного комплекса на 126 мест с бассейном, пляжем, собственной фермой. Проект отвечает задачам формирования конкурентоспособного продукта в индустрии гостеприимства, роста туристического потока в Тверскую область и создания в отрасли новых рабочих мест.

Всего заявлен ввод 180 рабочих мест. Предполагается, что в комплексе будет ежегодно отдыхать около 34 тысяч гостей. Выход на проектную мощность предусмотрен к 2029 году.