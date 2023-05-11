Свыше 40 тыс. жителей Тверской области проголосовали за объекты будущего благоустройства

Несколько объектов на будущее благоустройство заявлено и в столице региона. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В регионе за территории для будущего благоустройства проголосовали уже более 42 тысяч жителей. Голосование продлится до 31 мая.

Всего на конкурс в этом году представлено 58 проектов от Твери, Конаково, Кувшиново, Торжка, Бежецкого, Бологовского, Торопецкого и Фировского районов, Вышневолоцкого, Жарковского, Западнодвинского, Лихославльского, Кимрского, Нелидовского, Осташковского, Ржевского, Спировского, Старицкого, Удомельского округов.

Заявлено благоустройство общественных пространств, скверов, набережных, улиц и парков.

- Комфортная городская среда - лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации, - считает губернатор Игорь Руденя.

Объекты, победившие в голосовании, будут включены в перечень для благоустройства в 2024 году в рамках нацпроекта. На это выделят федеральные средства при региональном софинансировании.

Напомним, отдать свои голоса жители Верхневолжья могут на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах голосования на сайтах муниципалитетов. Через портал Госуслуги проголосовали более 20 тысяч жителей региона.

Сделать выбор можно и с помощью волонтеров в общественных местах. Так проголосовали уже свыше 21,9 тысячи человек.

В 2022 году в голосовании приняли участие 53 622 жителя региона. Было поддержано 11 проектов.