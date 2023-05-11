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НовостиОбщество11 мая 2023 12:10

Прокуратура помогла получить жилье трем сиротам в Твери

Заявителям предоставлены квартиры
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура помогла с жильем трем сиротам из Твери

Прокуратура помогла с жильем трем сиротам из Твери

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Пролетарского района Твери провела проверку по заявлениям трех детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Заявители были включены органом местного самоуправления в список лиц, имеющих право на предоставление жилых помещений, но квартиры не получили.

Прокурор направил в суд исковые заявления об обязании администрации города обеспечить нуждающихся жильем.

По решению суда сиротам предоставлены благоустроенные квартиры.