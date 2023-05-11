Прокуратура помогла получить жилье трем сиротам в Твери

Прокуратура помогла с жильем трем сиротам из Твери
Фото: Ольга Крыльцова
Прокуратура Пролетарского района Твери провела проверку по заявлениям трех детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Заявители были включены органом местного самоуправления в список лиц, имеющих право на предоставление жилых помещений, но квартиры не получили.
Прокурор направил в суд исковые заявления об обязании администрации города обеспечить нуждающихся жильем.
По решению суда сиротам предоставлены благоустроенные квартиры.