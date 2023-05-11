В Тверской области гранты на реализацию студенческих инициатив получат один вуз и три колледжа

В областном правительстве выбрали проекты студенческих инициатив, которые поддержат грантами Фото: ПТО

В регионе определены победители конкурса по предоставлению грантов на реализацию студенческих инициатив. Такая поддержка будет выделена впервые в этом году.

Идею о создании такого проекта во время одного из прямых телеэфиров с губернатором Игорем Руденей предложила студентка Тверского филиала РАНХиГС Ярослава Михайлик. Глава региона инициативу поддержал.

Всего на конкурс поступило 25 заявок.

В итоге поддержку области в виде грантов получат Тверской государственный технический университет и Тверской колледж сервиса и туризма на обустройство библиотек, Тверской промышленно-экономический колледж – на создание мастерских, Бежецкий промышленно-экономический колледж – на приобретение оснащения для творческих коллективов.

Общая сумма грантов составит 3 млн рублей.