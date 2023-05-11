За смертельный пожар в НИИ ВКО в Твери будут судить 55-летнего подполковника запаса

Уголовное дело о пожаре в НИИ-2 рассмотрит суд Фото: Александр ЖМУЛИН

В Заволжский районный суд Твери поступило уголовное дело о пожаре в здании НИИ-2. Обвиняемым проходит бывший начальник отдела военно-научной информации учреждения, 55-летний подполковник запаса. Мужчину обвиняют в причинении по неосторожности смерти двум и более лицам, уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере.

По информации суда, обвиняемый работал по трудовому договору в Центральном научно-исследовательском институте военно-космической обороны МО РФ в должности начальника отдела военно-научной информации. 21 апреля в 10 утра в служебном кабинете на втором этаже западного крыла корпуса №1 обвиняемый включил электрочайник, ушел и запер дверь. Электрошнур воспламенился, загорелся деревянный стол, а затем другие предметы мебели в кабинете возник пожар.

- Пожар был обнаружен проходящим мимо сотрудником института, который сообщил о случившемся обвиняемому и другим сослуживцам. Дверь в кабинет вскрыли, однако потушить пожар с помощью огнетушителей не удалось, пламя перекинулось на все здание, - уточняет пресс-служба суда.

Напомним, что пожар тушили более суток. Здание с деревянными перекрытиями выгорело полностью. В огне погибли 23 человека, 8 пострадавших получили тяжкий вред здоровью. Уничтоженное имущество оценили в 500 миллионов рублей.

По ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 118, ст. 168 УК РФ обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.