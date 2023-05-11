АтомЭнергоСбыт в Твери принял участие в посадке Аллеи Победы

Посадить дерево и тем самым создать зеленый памятник каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

Волонтеры тверского подразделения АтомЭнергоСбыта вместе с другими участниками мероприятия высадили более 50 елей в рамках международной эколого-патриотической акции «Сад памяти»

Торжественный митинг на мемориале и посадка деревьев собрали широкий круг желающих отдать дань памяти и благодарности погибших бойцам. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора – директор «АтомЭнергоСбыт» Тверь Александр Гордеев, глава Верхневолжского сельского поселения Владимир Деревианка, руководитель ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» Алексей Тихомиров, представители Министерства лесного комплекса Тверской области, Управления Россельхознадзора по Тверской области, Тверьстата, педагоги и ученики Квакшинской средней школы.

Саженцы елей, высаженные их руками, украсили территорию реконструированного в прошлом году мемориала, и станут долговечным символом памяти о бойцах, покоящихся в этом месте. В 1954-1956 годах в братскую могилу в д. Квакшино были перемещены воины из других захоронений Калининского района – д. Гришкино, Котельниково, 300 метров юго-восточнее деревни Савино, д. Иванцево, д. Вашутино. В настоящее время здесь покоятся 308 человек. Погибшие участвовали в боях в составе 206 кавалерийского полка, 20 военно-строевого батальона.

«Память о подвиге нашего народа, совершенном в годы Великой Отечественной войны, во все времена объединяет нас и делает непобедимыми в любых испытаниях. Хранить ее и передавать из поколения в поколение – наш гражданский и человеческий долг», - отметил Александр Гордеев.

АО «АтомЭнергоСбыт» бережно хранит память о героях Великой Отечественной войны. Сотрудники тверского подразделения по крупицам собирают информацию о своих родственниках, отважно сражавшихся на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу. Волонтеры компании участвуют в поддержке ветеранов совместно с Фондом городского развития «Фонд Твери», в работе «Вахты Памяти» и других патриотических мероприятиях в сотрудничестве с тверской областной общественной организацией по научно-исторической и военно-патриотической работе с молодежью «Витязь»

Международная акция «Сад памяти» реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» с весны 2020 года. Ее цель – высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн воинах, погибших в Великой Отечественной войне. На территории Тверской области организатором акции выступает Министерство лесного комплекса Тверской области. За период 2020-2022 годы в регионе высажено более 13 млн сеянцев и саженцев, в этом году планируется высадить еще около 2,6 млн деревьев.

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»