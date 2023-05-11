В Тверской области начинается укладка верхнего слоя асфальта на участке трассы от Максатихи до Бежецка

На участке ремонтируемой трассы завершено устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. Фото: ПТО

На участке автодороги Вышний Волочек – Бежецк – Сонково от Максатихи до Бежецка завершено устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. Длина этого участка 35,5 км. Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Дорога Вышний Волочек - Бежецк - Сонково включена в опорную сеть дорог Тверской области. Ранее было отремонтировано 74 км трассы в Вышневолоцком и Сонковском округах, Бежецком районе, - уточнила пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что на участке от Максатихи до Бежецка подрядчик приступает к укладке верхнего слоя дорожного покрытия. В итоге в этом году запланировано продолжить ремонт до Сонково.

В 2023-м также будет выполнен ремонт участка этой дороги непосредственно в поселке Максатиха - на улицах Колхозная и Бежецкая.

В следующем году отремонтируют последние участки дороги, расположенные в Вышневолоцком и Максатихинском округах.

Как на одном из заседаний областного правительства в этом году отмечал губернатор Игорь Руденя, за последние семь лет объём дорожных работ на региональных и муниципальных трассах в Верхневолжье вырос более чем в четыре раза.

В этом году ремонты запланированы на 440 км региональных и межмуниципальных дорог, а также на 197 км местных автотрасс.