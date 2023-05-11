В Тверской области разыскивают 15-летнюю девушку

Организованы поиски пропавшей девушки Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери проводится доследственная проверка по факту исчезновения несовершеннолетней Софьи Шихиной.

15-летняя девушка ушла из дома в Твери и не выходит на связь. Опрошены родственники пропавшей, осмотрено место проживания, организованы поиски.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.