В Тверской области разыскивают 15-летнюю девушку

Организованы поиски пропавшей девушки Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Московским межрайонным следственным отделом Твери проводится доследственная проверка по факту исчезновения несовершеннолетней Софьи Шихиной.
15-летняя девушка ушла из дома в Твери и не выходит на связь. Опрошены родственники пропавшей, осмотрено место проживания, организованы поиски.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.
15-летняя девушка ушла из дома в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области