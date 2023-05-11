Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 мая 2023 7:50

В Тверской области разыскивают 15-летнюю девушку

Несовершеннолетняя ушла из дома в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Организованы поиски пропавшей девушки Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Организованы поиски пропавшей девушки Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери проводится доследственная проверка по факту исчезновения несовершеннолетней Софьи Шихиной.

15-летняя девушка ушла из дома в Твери и не выходит на связь. Опрошены родственники пропавшей, осмотрено место проживания, организованы поиски.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

15-летняя девушка ушла из дома в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

15-летняя девушка ушла из дома в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области