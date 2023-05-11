В Тверской области до 15 мая объявлена высокая пожарная опасность

В Тверской области объявлена высокая пожарная опасность Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает, что в период с 11 по 15 мая в отдельных районах сохранится высокая пожарная опасность.

В выходные, по данным погодных сайтов, потеплеет до +22 градусов, возможно усиление ветра до 10 м/с. Осадков не ожидается.

Спасатели призывают жителей и гостей Тверской области соблюдать правила безопасности во время отдыха: не жгите сухую траву и мусор, не разводите костры, не бросайте спички и тушите сигареты.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 01, 101, 112. "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.