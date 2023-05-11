В Твери снимают короткометражный фильм "Василёк"

Первый съемочный день прошел на острове Памяти Фото: администрация Твери

В Твери в рамках Всероссийского культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в школах России и мира» стартовали съемки короткометражного фильма «Василек» по рассказу писательницы Елены Гай. В картине задействованы тверские актеры.

Первый съемочный день прошел на острове Памяти. По сценарию главный герой фильма - пятиклассник по имени Вася, старший брат которого погибает в ходе специальной военной операции. Школьник принимает решение уехать из дома и мечтает стать защитником Родины.

Работа над фильмом «Василек» режиссера Ольги Пинчуковой будет проходить до конца лета в Твери и Ржеве. Показ в школах запланирован на 1 сентября.

- На сегодняшний день в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России и мира» сняты 52 короткометражных художественных фильма для детей и подростков. Всего предусмотрено создание 99 короткометражек, - сообщает администрация Твери.