В Тверской области похоронят погибшего в СВО Олега Широкова из Западной Двины

С Олегом Широковым простятся в Западной Двине Фото: администрация Западнодвинского муниципального округа

12 мая в Западнодвинском муниципальном округе простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Олегом Широковым.

Траурная церемония начнется в 10:00 утра в зале Дома детского творчества на улице Кирова, 10 в Западной Двине.

Отпевание в 11:00 пройдет в Храме Святителя Николая. Траурный митинг в 12:30 на гражданском кладбище в Западной Двине.

- По окончании отпевания от храма будут отправляться автобусы для желающих принять участие в траурном митинге на кладбище, - сообщает администрация Западнодвинского муниципального округа.