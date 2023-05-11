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НовостиПолитика11 мая 2023 7:06

В Тверской области похоронят погибшего в СВО Олега Широкова из Западной Двины

Прощание состоится 12 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
С Олегом Широковым простятся в Западной Двине Фото: администрация Западнодвинского муниципального округа

С Олегом Широковым простятся в Западной Двине Фото: администрация Западнодвинского муниципального округа

12 мая в Западнодвинском муниципальном округе простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Олегом Широковым.

Траурная церемония начнется в 10:00 утра в зале Дома детского творчества на улице Кирова, 10 в Западной Двине.

Отпевание в 11:00 пройдет в Храме Святителя Николая. Траурный митинг в 12:30 на гражданском кладбище в Западной Двине.

- По окончании отпевания от храма будут отправляться автобусы для желающих принять участие в траурном митинге на кладбище, - сообщает администрация Западнодвинского муниципального округа.