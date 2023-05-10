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НовостиОбщество10 мая 2023 15:57

13-летний скутерист нарушал ПДД в Тверской области

Юного водителя остановили госавтоинспекторы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
13-летнего скутериста-нарушителя остановили на дороге в Тверской области Фото: Калининская Госавтоинспекция

13-летнего скутериста-нарушителя остановили на дороге в Тверской области Фото: Калининская Госавтоинспекция

Днем, 7 мая, на 1217 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо" в Тверской области сотрудниками Калининской Госавтоинспекции был остановлен скутер "Хонда Дио", без государственного регистрационного знака.

Водителем оказался 13-летний житель Московской области. Материалы проверки юного нарушителя были переданы инспекторами в ПДН по месту жительства для постановки несовершеннолетнего на профилактический учет.