13-летний скутерист нарушал ПДД в Тверской области

13-летнего скутериста-нарушителя остановили на дороге в Тверской области Фото: Калининская Госавтоинспекция

Днем, 7 мая, на 1217 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо" в Тверской области сотрудниками Калининской Госавтоинспекции был остановлен скутер "Хонда Дио", без государственного регистрационного знака.

Водителем оказался 13-летний житель Московской области. Материалы проверки юного нарушителя были переданы инспекторами в ПДН по месту жительства для постановки несовершеннолетнего на профилактический учет.