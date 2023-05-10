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НовостиОбщество10 мая 2023 15:41

Более 8 тысяч человек посетили Ржевский филиал Музея Победы в Тверской области в майские праздники

Среди почётных гостей Ржевского мемориала Советскому солдату был Президент Казахстана
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Больше всего посетителей – почти 4 тысячи человек – было 9 мая.

Больше всего посетителей – почти 4 тысячи человек – было 9 мая.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В праздничные выходные с 6 по 9 мая Ржевский филиал Музея Победы посетили более 8 тысяч человек. Гости и жители Тверской области побывали в музейном павильоне Ржевского мемориала Советскому солдату и в музее «Ставка Сталина».

Как сообщает Музей Победы, больше всего посетителей – почти 4 тысячи человек – было 9 мая. Вход в этот день в филиал Музея Победы был свободным.

На Ржевский мемориал приезжали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Владивостока, Петрозаводска и других городов России. Среди почётных гостей был Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в сопровождении почётного караула возложил венок к величественному памятнику и почтил память павших минутой молчания.

Экскурсию по мемориалу для делегации из Казахстана провела заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Традиционно в День Победы на территории Ржевского мемориала Советскому солдату прошли памятные акции. У подножия монумента юнармейцы развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.