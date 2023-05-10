20 тонн мусора вывезли из Твери за неделю

Продолжается уборка городских улиц Фото: администрация Твери

В Твери продолжается круглосуточная уборка городских улиц от мусора и смета. За неделю во всех районах убрано более 20 тонн мусора, с тверских дорог вывезено около 950 кубических метров смёта.

Продолжается обновление дорожной разметки.

- За неделю на тверских дорогах нанесено более 3 тыс. кв. метров разметки при помощи термопластика, а также порядка 1,5 тыс. кв. м краской. Среди объектов, на которых проводились работы: площадь Победы, проспекты Ленина, Калинина, Комсомольский и Чайковского, улицы Советская и Орджоникидзе, Смоленский переулок, набережная Афанасия Никитина и ряд других, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Проводится ремонт дорог. Устранено свыше 600 квадратных метров повреждений асфальта на более чем 20 объектах. Среди наиболее крупных объектов: Октябрьский проспект, бульвар Радищева, проспект Николая Корыткова, улицы Кайкова, Макарова, Оснабрюкская и Софьи Перовской.