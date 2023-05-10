Жители Твери и области могут разместить фото участников Великой Отечественной на «Стене памяти»

Акция продлится до 26 мая. Фото: Мультимедийный парк «Россия – Моя история».

Жители Твери и Тверской области могут разместить фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны на «Стене памяти». В этом году это один из форматов «Бессмертного полка». «Стена памяти» находится в тверском мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история».

Разместить на стене фото своего героя может каждый желающий. Для этого отведены специальные дни: вторник, среда и четверг (с 11:00 до 20:00). Приносить портреты можно до 26 мая.

Требования к формату фото: А5 или А6, портрет участника войны с ФИО, званием и годами жизни. При желании можно оформить в рамку на сайте Бессмертного полка. В мультимедийном парке сообщают также, что ели у вас нет возможности напечатать фото, можно принести его в парк на флэшке.

Все собранные материалы и фотографии впоследствии будут переданы в архивы и музеи, а также составят постоянно действующие арт-объекты, посвящённые Великой Отечественной войне.