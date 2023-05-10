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НовостиОбщество10 мая 2023 14:16

Более 16 тысяч школьников в Тверской области обеспечиваются дополнительным питанием

Это все ученики с 1 по 11 классы из семей с невысоким уровнем доходов
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Школьников в Тверской области обеспечивают дополнительным питанием.

Школьников в Тверской области обеспечивают дополнительным питанием.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 16,3 тысячи учеников школ Тверской области обеспечиваются дополнительным питанием, сообщает правительство региона. Это все школьники с 1 по 11 классы из семей с невысоким уровнем доходов.

Категория получателей этой меры поддержки была расширена в прошлом году по поручению губернатора Игоря Рудени. Напомним, до этого помимо учащихся с 5 по 11 классы из семей с невысокими доходами, дополнительным питанием обеспечивались только ученики начальных классов, которые посещали группы продлённого дня или пользовались подвозом к школе и обратно.

Для получения ребёнком дополнительного питания в течение следующего учебного года родители должны подать заявление с 1 июня по 15 августа через МФЦ или Госуслуги. Если право на эту меру поддержки возникнет в течение учебного года, заявления можно подать и в другой срок.

Все вопросы, касающиеся данной меры поддержки, можно задать сотрудникам отделений по работе с семьёй и детьми по месту жительства.