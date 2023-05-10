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НовостиОбщество10 мая 2023 11:46

В Твери автобусы "Транспорта Верхневолжья" вернулись на маршруты

Улицу Новоторжскую открыли для движения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Автобусы "Транспорта Верхневолжья" вернулись на маршруты

Автобусы "Транспорта Верхневолжья" вернулись на маршруты

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери движение автобусов №12, №33, №106, №233, №51, №55, №44, №43, №41, №31, №45 с 10 мая осуществляется по прежним маршрутам.

Напомним, что, в связи с празднованием Дня Победы, был перекрыт участок по улице Новоторжской от Студенческого переулка до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского. Автобусы ездили по улице Советской.

Сегодня улицу Новоторжскую открыли для движения.

Актуальное расписание автобусов и маршруты отображаются в приложении "Волга".