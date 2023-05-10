В Твери автобусы "Транспорта Верхневолжья" вернулись на маршруты

Автобусы "Транспорта Верхневолжья" вернулись на маршруты Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери движение автобусов №12, №33, №106, №233, №51, №55, №44, №43, №41, №31, №45 с 10 мая осуществляется по прежним маршрутам.

Напомним, что, в связи с празднованием Дня Победы, был перекрыт участок по улице Новоторжской от Студенческого переулка до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского. Автобусы ездили по улице Советской.

Сегодня улицу Новоторжскую открыли для движения.

Актуальное расписание автобусов и маршруты отображаются в приложении "Волга".