Жители и гости Ржева и Бологово могут увидеть экспозиции в «Поезде Победы»

"Поезд Победы" после Твери прибыл в Ржев. Фото: предоставлено ПТО

На 10 и 11 мая в Ржев прибыл «Поезд Победы», в котором организована передвижная инсталляция в вагонах (6+). Посвящена она Великой Отечественной войне.

Жители и гости города, которые прошли предварительную регистрацию на сайте проекта, смогут побывать в «Поезде Победы». Посещение бесплатное.

Экспозиция «Поезда Победы» размещена в семи вагонах, каждый из них посвящен военной истории: последние часы перед войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон и бронепоезд, победа и возвращение домой. В 2023 году инсталляция дополнена новым вагоном о трех военных трибуналах над нацистами.

- Посещение детей в возрасте от 6 лет до 12 лет возможно в сопровождении родителей (или законных представителей) без их отдельной предварительной регистрации при условии регистрации одного из родителей. Дети старше 12 лет могут зарегистрироваться самостоятельно и посетить экспозицию без сопровождения взрослых, - уточнила пресс-служба областного правительства.

12 и 13 мая «Поезд Победы» прибудет в Бологое.