В Тверской области ровесницей века стала жительница Красного Холма

Долгожительница Полина Ивановна Иванова. Фото: ПТО

10 мая 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Полине Ивановне Ивановой. Она сейчас живет в Красном Холме. С юбилеем долгожительницу поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы внесли свой вклад в героическую историю нашего Отечества. Ваше поколение показало нам пример, как сила духа и твердая вера в правоту своего дела могут преодолеть любые трудности и испытания. Благодарю Вас за многолетний труд на тверской земле, которой Вы посвятили свою судьбу, - отметил Игорь Руденя.

Полина Ивановна родилась в деревне Некрасово Рамешковского района. После окончания восьмилетки поступила в Лихославльское педагогическое училище, но доучиться не смогла – началась война.

С 1942-го по 1945 год Полина Иванова по направлению от милиции работала паспортисткой, оформляла документы, выписывала пропуска.

После войны вышла замуж и переехала в деревню Токариха Краснохолмского района. Работала на хлебоприемном предприятии, контролером в Краснохолмском РОВД.

Полина Ивановна Иванова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».