В Тверской области 10 мая коронавирусом заразились 37 человек

Пандемия закончилась. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 10 мая коронавирусом в регионе заразились 37 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 196 041 человек. 191 704 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 547 380, в том числе за последние сутки –76.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.