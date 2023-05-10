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НовостиОбщество10 мая 2023 9:03

В Тверской области 10 мая коронавирусом заразились 37 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Источник:kp.ru
Пандемия закончилась.

Пандемия закончилась.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 10 мая коронавирусом в регионе заразились 37 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 196 041 человек. 191 704 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 547 380, в том числе за последние сутки –76.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.