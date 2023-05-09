Родственники семей героев СВО из Тверской области стали гостями Парада Победы в Москве

Представители Тверской области на Красной площади. Фото: ПТО

9 мая в Москве на Красной площади прошел Парад Победы. Его почетными гостями стали представители Тверской области, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Москву приехали четверо фронтовиков, проживающих в Верхневолжье: Спартак Андреевич Сычев, Мария Николаевна Сидорова, Арсений Михайлович Сухопаров и Ашот Смбатович Оганесов.

В состав делегации от Тверской области также вошли члены семей участников специальной военной операции, ветераны боевых действий, лидеры общественного мнения, реализующие добровольческие инициативы и социальные проекты по оказанию поддержки участникам СВО, жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В частности, регион представляли вдова и дочь погибшего при исполнении воинского долга Олега Викторовича Седова – командира 2 танкового взвода 2 танкового батальона; руководитель сводной группы Тверской области «Волонтеры-медики» Максим Петрушин; руководитель Тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина.