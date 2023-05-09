В Параде Победы на Красной площади приняли участие 123 суворовца из Твери

Тверские суворовцы прошли по Красной площади. Фото: 1tv.ru

9 мая в Москве состоялся Парад Победы. Среди парадных расчётов был и тверской, состоящий из курсантов Суворовского военного училища.

123 воспитанника Тверского суворовского военного училища - отличники учебы, спортсмены и активисты училища из 8-х, 9-х и 10-х классов прошли в составе парадного расчета Московского гарнизона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, суворовцы являются постоянными участниками Парада Победы. Первые воспитанники принимали участие в легендарном Параде Победы 24 июня 1945 года.