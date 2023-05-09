Огромную копию Знамени Победы развернули 9 мая у Ржевского мемориала в Тверской области

Площадь этой копии знамени - 200 квадратных метров. Фото: пресс-служба Музея Победы

Масштабную копию Знамени Победы развернули 9 мая на территории Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Огромное полотнище площадью 200 квадратных метров развернули юнармейцы, сообщает Музей Победы. Присоединиться к акции смогли все желающие.

В День Победы к подножию величественного монумента пришли жители и гости Тверской области, ветераны, активисты молодёжных организаций, школьники. Посетители возложили цветы к памятнику Советскому солдату. У подножия величественного монумента прозвучали стихотворения, посвящённые героям Великой Отечественной.

«В День Победы на территории мемориала прошли памятные акции, литературные программы, церемонии возложения цветов, к которым могут присоединиться все желающие», – рассказала заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Копию знамени развернули юнармейцы. Фото: пресс-служба Музея Победы

Напомним, сегодня, в День Великой Победы, вход на территорию музея у подножия монумента Советскому солдату для всех был бесплатным.