В ночь на 10 мая в Тверской области ожидаются заморозки до -5 градусов

Май с нами пока не очень ласков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ближайшей ночью (с 9 на 10 мая), а также в утренние часы 10 мая в Тверской области прогнозируются заморозки до -5 градусов. О неблагоприятных погодных условиях предупреждает региональный главк МЧС.

В такую холодную погоду возрастает количество пожаров в жилом секторе, отмечают спасатели. Специалисты МЧС рекомендуют соблюдать все меры предосторожности при пользовании обогревательными приборами.

Добавим, что по данным Гидрометцентра РФ, в Тверской области сохраняется жёлтый уровень погодной опасности. Он связан не только с ночными морозами, но и с высокой пожарной опасностью в Торопецком районе.