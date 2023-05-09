Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 13:51

В ночь на 10 мая в Тверской области ожидаются заморозки до -5 градусов

О неблагоприятных погодных условиях предупреждает МЧС
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Май с нами пока не очень ласков.

Май с нами пока не очень ласков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ближайшей ночью (с 9 на 10 мая), а также в утренние часы 10 мая в Тверской области прогнозируются заморозки до -5 градусов. О неблагоприятных погодных условиях предупреждает региональный главк МЧС.

В такую холодную погоду возрастает количество пожаров в жилом секторе, отмечают спасатели. Специалисты МЧС рекомендуют соблюдать все меры предосторожности при пользовании обогревательными приборами.

Добавим, что по данным Гидрометцентра РФ, в Тверской области сохраняется жёлтый уровень погодной опасности. Он связан не только с ночными морозами, но и с высокой пожарной опасностью в Торопецком районе.