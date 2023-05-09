С Днём Победы жителей Тверской области поздравил председатель Заксобрания региона

Председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

С Днём Победы 9 мая жителей Тверской области поздравил председатель областного парламента Сергей Голубев. В его официальном поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые жители Верхневолжья!

От имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравляю вас с Днём Победы!

День 9 Мая навеки вписан в мировую историю как символ мужества, несгибаемой воли нашего народа, который с честью преодолев суровые испытания военного лихолетья, отстоял независимость Родины.

Сегодня российские воины сражаются с нацизмом, защищая Россию и наше право мирно трудиться на родной земле, каждый день доказывая, что являются продолжателями традиций своих отцов и дедов. Как никогда нам всем сейчас важны выдержка, способность отделить правду от лжи, сплоченность. Не сомневаюсь, мы с честью ответим на все угрозы, выполним сложные задачи, будем достойны памяти героев Великой Отечественной.

Уважаемые земляки! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия в семьях!

С праздником! С Днём Великой Победы!»